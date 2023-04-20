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مصرع 9 معتمرين بحادث سير في السعودية

2023-04-20 / 13:03
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هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة “أري نيوز” الباكستانية، الخميس، بأن تسعة معتمرين باكستانيين على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم في حادث سير في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، فقد أدى حادث سير بالقرب من منطقة القصيم وسط السعودية، إلى مقتل 9 معتمرين من الجنسية الباكستانية من بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب 5 آخرون بجروح مختلفة.

وقالت الوكالة الباكستانية إن المعتمرين كانوا بطريقهم إلى الرياض قادمين من المدينة المنورة بعد أداء مناسك العمرة، عندما تعرضوا للحادث.

وشهدت السعودية في مارس المنصرم حادثا مشابها، بعدما أدى انقلاب حافلة تقل معتمرين في منطقة عقبة شعار في شمال منطقة عسير الواقعة في جنوب غربي السعودية، إلى مقتل 20 شخصا وجرح آخرين.

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