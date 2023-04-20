الساعة الإضافية

يهم المغاربة.. هذا موعد الرجوع إلى العمل ب”الساعة القانونية”

2023-04-20 / 12:43
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هبة بريس

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (1+GMT)، وذلك بإضافة ستين دقيقة (60) عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 23 أبريل 2023.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس 20 أبريل، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.

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تعليق واحد

  1. الساعة القانونية هي غرينيتش ، قولو الرجوع إلى ساعة رونو التي تقرر ، سبحان الله شركة تسير دولة

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