“يويفا” يعلن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء، مواعيد مباريات الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد هذا الدور تأهل فرق ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان وإنتر، عقب تغلبها بالترتيب على تشيلسي وبايرن ميونخ ونابولي وبنفيكا في ربع النهائي.

وستقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم 9 مايو المقبل على ملعب “سانتياغو برنابيو”، بينما سيلعب لقاء الإياب على ملعب الاتحاد يوم 17 من ذات الشهر.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي ميلان مع إنتر في مباراة الذهاب على ملعب “سان سيرو” يوم 10 مايو المقبل، فيما تلعب موقعة الإياب على نفس الملعب يوم 16 من نفس الشهر.

يذكر أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا ستقام يوم السبت 10 يونيو المقبل على ملعب “أتاتورك” الأولمبي في مدينة إسطنبول.

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