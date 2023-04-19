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تحسن الدرهم مقابل الدولار ما بين 10 و14 أبريل

2023-04-19 / 21:29
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن الدرهم تحسن مقابل الدولار للأسبوع الخامس تواليا، وذلك ما بين 10 و14 أبريل الجاري، لينتقل من 10,19 إلى 10,1 درهم.

وأبرز مركز الأبحاث، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة “Weekly Mad Insights – Currencies”، أن زوج العملات الدولار الأمريكي/الدرهم يسجل انخفاضا بنسبة 0,91 في المائة خلال أسبوع، وذلك بسبب تأثير السلة البالغ نسبة ناقص 0,80 في المائة، ارتباطا بالارتفاع الحاد الذي سجله الأورو وتأثير السيولة بنسبة ناقص 0,11 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أن فوارق سيولة الدرهم ارتفعت إلى 2,92 في المائة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تواصل هذه الوتيرة على المدى القصير إثر ترقب استعادة تدفقات الواردات والصادرات توزانها.

ونظرا للتراجع الذي يسجله الدولار، اعتبر مركز الأبحاث أن الأبناك المركزية في طور تكييف قراراتها وفقا للمعطيات الماكرو ـ اقتصادية وكذا تأثير سياستها النقدية على التضخم.

ومن هذا المنطلق، يوصي خبراء مركز التجاري للأبحاث المستوردين بالدولار بالاستفادة من المنحى التراجعي للعملة الأمريكية من أجل القدرة على التغطية على مستويات أقل

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