العثور بطانطان على مواطنة إيفوارية وطفليها كانوا في عداد المفقودين

2023-04-19 / 20:53
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هبة بريس _ الرباط

تم العثور مؤخرا على مواطنة إيفوارية وطفليها، كانوا في عداد المفقودين منذ 4 أبريل الجاري، سالمين في مدينة طانطان يوم 15 من الشهر ذاته بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الايفوارية الاربعاء.

وأوضحت الوكالة نقلا عن بيان للمتحدث باسم وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي و المغتربين ، سام واكوبوي داغو، أن المواطنة الإيفوارية ، باجايوكو تينيبا لطيفاتي، وهي حامل في شهرها السادس ويرافقها طفلان قاصران ، كانت تعتزم عبور حوض الأبيض المتوسط في اتجاه أوروبا.

ونقل البيان عن باجايوكو قولها إنها قررت مغادرة كوت ديفوار للعيش في مكان آخر بعيدا عن مشاكل حياتها الزوجية التي أصبحت لا تطاق، مشيرة الى انها لم تكن ترغب في العودة إلى كوت ديفوار وانها قررت مواصلة رحلتها مهما كان الثمن.

وتابع المصدر ذاته، أن رئيس البعثة الدبلوماسية الإيفوارية في المغرب ، إدريسا تراوري ، أكد أنه أقنع السيدة باجايوكو بالتخلي عن مشروعها ووعدها “بأن يتم ايجاد حل لقضيتها ، التي عرضت على السلطات الإيفوارية .

وأوضح البيان أنه وفقا لتعليمات وزيرة الدولة كانديا كامارا التي تتابع شخصيا هذا الملف ، فإن سفير كوت ديفوار في المغرب بصدد العمل على تمكين هذه السيدة وطفليها من تذكرة العودة الى كوت ديفوار في اقرب الاجال .

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