رئيس الليغا” يحسم الجدل بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

هبة بريس _ رياضة

في تصريحات واضحة، وبعد أسابيع من الجدل والتقارير المتباينة، كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، الأربعاء، عن ما يمكن اعتباره الموقف الحقيقي، من إمكانية استعادة برشلونة نجمه السابق ليونيل ميسي قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأكد تيباس أن برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية، حاليًا، لاستعادة جهود الأسطورة الأرجنتينية، لكنه أعرب عن امله بـ”عودته”.

وقال تيباس في مؤتمر صحفي “اليوم، لا يمكن (تسجيله في لا ليغا)، لكن ثمة وقتا لذلك” مشيرًا إلى إمكانية قيام برشلونة بوضع “دراسة جدوى” من خلال “القيام ببيع بعض لاعبيه”.

وتابع: “لن نقوم بتعديل قوانين المراقبة المالية التي وافقت عليها الأندية من أجل تسجيل ميسي على الرغم من أننا نرغب في عودته إلى دورينا”.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أكدت في عددها الصادر الأربعاء أن برشلونة يملك “رغبة صارمة من أجل استعادة ميسي” الصيف المقبل، على أساس عقد يمتد على موسمين.

ورحل ميسي عن الفريق الكتالوني الذي شهد عام 2004 انطلاقته مع الفريق الأول، في صيف عام 2021 قبل أن ينضم إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وسجل ميسي 31 هدفا في 69 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الفرنسية، من دون أن يتمكن من الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا

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