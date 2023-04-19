عيد الفطر…الأبناك المغربية في عطلة استثنائية

2023-04-19 / 16:59
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هبة بريس _ الرباط

أصدرت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، دورية على البنوك، تهم توقيف العمل الاثنين 24 أبريل الجاري، المقبل في جميع مقراتها ووكالاتها، بصفة استثنائية، واعتباره عطلة عيد الفطر.

ودعت المجموعة، في دورية البنوك إلى إخبار الأجراء والزبناء بيوم العطلة، المقررة بصفة استثنائية، واتخاذ جميع التدابير الضرورية، من أجل ضمان السيولة المالية اللزمة في الوكالات البنكية، وتغذية الشبابيك الاوتوماتيكية بالأوراق النقدية، من أجل الاستجابة لحاجيات السحب خلال يوم عيد الفطر

ودعت المجموعة المهنية لبنوك المغرب المجموعات البنكية إلى تأمين الموار البشرية اللازمة لضمان حسن عمل الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية خلال يوم عيد الفطر، والتدخل لمعالجة أي أعطاب أو اختلالات قد تلحق بها خلال هذه المناسبة.

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