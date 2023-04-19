19 ق.تيلا و2396 جريحا.. حصيلة حوادث السير خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 2396 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1730 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 34 ألفا و834 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و425 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 28 ألفا و409 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و980 ألفا و075 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و767 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و425 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 199 مركبة.

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