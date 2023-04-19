وزارة الأوقاف تدعو إلى تحري هلال شهر شوال

2023-04-19 / 12:31
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هبة بريس

نهـي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شوال ستكون مساء يوم الخميس 29 رمضان المعظم 1444 هـ موافق 20 أبريل 2023.

راجية منهم أن يخبروها بثبوت أوعدم ثبوت رؤية الهلال وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:

0537-76-11-45
0537-76-09-32
0537-76-05-49
0537-76-89-54

رقم الفاكس:
0537-76-17-21

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‫10 تعليقات

  5. عيد الفطر سعيد للأمة الإسلامية وعلى الشعب المغربي والأسرة العلوية الشريفة ..

  8. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير يارب العالمين..

  9. على السادة مندوبي الأوقاف والشؤون الإسلامية مراقبة الهلال ومشكورين على مجهوداتهم المبذولة والجبارة..

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