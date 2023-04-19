وزارة الأوقاف تدعو إلى تحري هلال شهر شوال
هبة بريس
0537-76-11-45
رقم الفاكس:
نهـي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شوال ستكون مساء يوم الخميس 29 رمضان المعظم 1444 هـ موافق 20 أبريل 2023.
راجية منهم أن يخبروها بثبوت أوعدم ثبوت رؤية الهلال وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:
0537-76-11-45
0537-76-09-32
0537-76-05-49
0537-76-89-54
رقم الفاكس:
0537-76-17-21
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المجموع 1 آراء
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10 تعليقات
على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تتحرى جيدا رؤية الهلال ..
وزارة الأوقاف تبقى مسؤولة عن الشؤون الدينية المغاربة دنيويا وأخرويا..
يجب التأكد من رؤية الهلال جيدا ..
اللهم أهله علينا جميعا باليمن والبركات والمسرات يآرب العالمين..
عيد الفطر سعيد للأمة الإسلامية وعلى الشعب المغربي والأسرة العلوية الشريفة ..
اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والقيام وسائر الأعمال..
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير..
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير يارب العالمين..
على السادة مندوبي الأوقاف والشؤون الإسلامية مراقبة الهلال ومشكورين على مجهوداتهم المبذولة والجبارة..
اللهم احفظ الأمة العربية والإسلامية واجمع شملها وشد عضدها يارب العالمين..