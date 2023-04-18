لأن اسمه ” بونو ” ..موظف مغربي بسفارة غربية ينقذ من الاعتقال

هبة بريس _ الرباط

نجا موظف مغربي يعمل في سفارة فرنسا لدى السودان، من قبضة مسلحين بالسودان بعدما أخبرهم أن إسمه “بونو” المشابه لإسم حارس المنتخب الوطني ياسين بونو.

ونقل الصحافي المغربي بوكالة أنباء الإمارات محمد واموسي قصة وصفت بالطريفة بطلها موظف مغربي اعتقل من طرف مسلحين بالسودان

القصة كما رواها واموسي على حسابه في الفيسوك أن:”موظف مغربي يعمل في سفارة فرنسا لدى السودان اعترض خمسة مسلحين طريقه، أوقفوه وأنزلوه من سيارته ووضعوا رشاشات الكلاشينكوف فوق رأسه تمهيدا لاقتياده إلى مكان مجهول أو إطلاق النار عليه”.

وأضاف:”سألوه ما اسمك فأجابهم : بونو

فقالوا له من أجل حارس المنتخب المغربي ياسين بونو وإنجازات منتخب المغرب في المونديال سنخلي سبيلك وتركوه يغادر سالما”.

وأضاف “الواموسي” أن الحادثة حقيقية وقعت هذا الصباح في الخرطوم ”

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