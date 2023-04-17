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ليفربول يسحق ليذز بسداسية

2023-04-17 / 21:59
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هبة بريس _ رياضة

أنهى ليفربول سلسلة من خمس مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، بإسقاطه مضيفه ليدز يونايتد 6-1، الاثنين، في ختام منافسات المرحلة 31 ضمن بطولة إنكلترا لكرة القدم، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وتناوب على تسجيل سداسية ليفربول، الهولندي كودي خاكبو (35)، والمصري محمد صلاح (39 و64)، والبرتغالي ديوغو جوتا (52 و73)، والبديل الأوروغوياني داروين نونييس (90).

ولم يعد الريدز الثامن مع 47 نقطة، يملك ترف هدر النقاط إذا ما أراد حجز مقعد في مسابقة دوري أبطال الموسم المقبل، حيث يتأخر بفارق 9 نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية.

وفك ليفربول صيامه عن الفوز أمام ليدز بعد مبارياته العقيمة الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، إذ تعادل أمام تشلسي سلباً وأرسنال 2-2، وخسر أمام بورنموث وريال مدريد الإسباني بالنتيجة ذاتها صفر-1 ومانشستر سيتي 1-4.

وجدد مدرب ليفربول الألماني، يورغن كلوب الثقة بالتشكيلة التي تعادلت أمام أرسنال في المرحلة الماضية.

وفي المقابل، أجرى مدرب ليدز الإسباني، خافيير غارسيا، تغييرين على التشكيلة التي خسرت أمام كريستال بالاس 1-5 في المرحلة الماضية، بعدما كان فاز مرتين وتعادل مرة.

واستحوذ ليفربول على الكرة بنسبة 75 في المئة في الشوط الأول، إلا أنه افتتح التسجيل من هجمتين سريعتين في غضون 5 دقائق بداية مع الهولندي، خاكبو، الذي تابع كرة في المرمى الخالي بعد تمريرة من ترنت ألكسندر-أرنولد (35) ثم صلاح بتسديدة من قدمه اليسرى (39).

وكاد ليفربول يقع في المحظور بعدما قلص ليدز الفارق في الشوط الثاني عن طريق لويس فرناندو سينيستيرا يعد خطأ من المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه، لينقض الكولومبي عليه ويواجه الحارس البرازيلي، أليسون، ويخدعه بنكز الكرة في الشباك (47).

لكن ليفربول أعاد الفارق سريعا إلى هدفين بفضل جوتا الذي تابع تمريرة من كورتيس جونز بتسديدة من لمسة في شباك الحارس الفرنسي، إيلان ميلييه (52).

وأضاف صلاح الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له من رابع تسديدة على مرمى المنافس، بعد لعبة مشتركة بين جوتا والأسكتلندي، أندرو روبرتسون، وصلت الكرة إلى خاكبو عند حافة منطقة الجزاء ليمررها إلى المهاجم الدولي المصري من دون أي رقابة على الجهة اليمنى، ليسدد في الشباك (64).

وتابع جوتا الاستعراضي الهجومي للريدز، فسجل الثاني الشخصي له والخامس لفريقه بعد عرضية من القائد جوردان هندرسون فوتها صلاح لتصل إلى البرتغالي سددها بقدمه اليمنى من خارج المنطقة في الشباك (73).

وخرج صلاح بعد في الدقيقة 81 ليحل نونييس بدلا منه الذي سجل السادس بعد تمريرة في العمق من ألكسندر-أرنولد ليكسر المهاجم الأوروغوياني مصيدة التسلل ويدخل المنطقة ويسدد في الشباك (90).

ولم يعد ليدز الذي تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز السادس عشر يتقدم سوى بفارق نقطتين عن نوتنغهام فوريست، أول الهابطين، فيما تفصل 4 نقاط بينه وبين ليستر سيتي التاسع عشر.

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