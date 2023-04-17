FILE - Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich is escorted by officers from the Lefortovsky court to a bus, in Moscow, Russia, Thursday, March 30, 2023. U.S. Secretary of State Antony Blinken repeated his call for Russia to immediately release Gershkovich on Wednesday at NATO headquarters following two days of talks among the alliance's foreign ministers.  Russia accuses Gershkovich of espionage, a claim Americans deny. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)

46 دولة تندد بترهيب روسيا لوسائل الإعلام

2023-04-17 / 18:19
0
هبة بريس _ وكالات

اتّهمت الولايات المتحدة، و45 دولة أخرى، عضواً في الأمم المتّحدة، الاثنين، روسيا بـ”ترهيب وسائل الإعلام”، مطالبة موسكو بالإفراج عن جميع الصحفيين “المعتقلين لأسباب سياسية”.

وقرأت السفيرة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، بياناً أيّدته 45 دولة أخرى، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وسويسرا، جاء فيه “نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان روسيا عن اعتقال صحفي من وول ستريت جورنال. نحتجّ على جهود روسيا لتقييد وسائل الإعلام وترهيبها”.

وأضاف البيان “سنواصل الدعوة لصون حرية التعبير وضمان سلامة الصحفيين حول العالم. ندعو السلطات الروسية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية وإنهاء القمع الوحشي لحرية التعبير، بما في ذلك بحقّ العاملين في وسائل الإعلام”.

وكانت أجهزة الاستخبارات الروسية أعلنت في 30 مارس توقيف مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” في موسكو، الصحفي السابق في وكالة فرانس برس، إيفان غيرشكوفيتش، أثناء قيامه بعمله في إيكاتيرينبورغ.

واتّهمته السلطات خصوصًا بجمع معلومات عن قطاع صناعة الدفاع. وصُنّف الملف بأكمله على أنّه سرّي.

ونفى كلّ من غيرشكوفيتش وصحيفة وول ستريت جورنال وأقاربه والحكومة الأميركية تهم التجسّس الموجهة للصحفي، التي يُعاقَب عليها بالسجن 20 عامًا، علمًا أنّها المرة الأولى التي تتّهم فيها موسكو صحفيًا أميركيًا بالتجسّس منذ الحقبة السوفياتية.

ويرى العديد من المراقبين أنّ موسكو قد تستخدم الصحفي في إطار تبادل محتمل للأسرى مع واشنطن في المستقبل.

ولم يُعلَن بعد عن تاريخ بدء محاكمة غيرشكوفيتش.

والاثنين، أعلنت السفيرة الأميركية في روسيا لين تريسي أنّ غيرشكوفيتش “بصحة جيدة” بعدما تمكّنت من زيارته لأول مرة منذ توقيفه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الخارجية السودانية: البرهان يصدر قرارا بحل “الدعم السريع” وإعلانها قوة متمردة

الخارجية السودانية: البرهان يصدر قرارا بحل “الدعم السريع” وإعلانها…

2023-04-17 / 16:08
Photo of فرنسا.. السيطرة على حريق إلتهم 930 هكتارًا

فرنسا.. السيطرة على حريق إلتهم 930 هكتارًا

2023-04-17 / 13:37
Photo of حميدتي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري ضد البرهان

حميدتي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري ضد البرهان

2023-04-17 / 10:28
Photo of الصحة العالمية: 83 قت.يلا وأكثر من 1126 جريحا في أحداث السودان

الصحة العالمية: 83 قت.يلا وأكثر من 1126 جريحا في…

2023-04-17 / 09:36
Photo of مجلس السلم والأمن الإفريقي يدين بشدة الاشتباكات المسلحة بالسودان

مجلس السلم والأمن الإفريقي يدين بشدة الاشتباكات المسلحة بالسودان

2023-04-16 / 21:11
Photo of “إيغاد” ترسل 3 رؤساء أفارقة للوساطة في السودان

“إيغاد” ترسل 3 رؤساء أفارقة للوساطة في السودان

2023-04-16 / 20:35
Photo of غوتيريش يطالب بـ”معاقبة المسؤولين” عن مقتل ثلاثة موظفين أمميين في السودان

غوتيريش يطالب بـ”معاقبة المسؤولين” عن مقتل ثلاثة موظفين أمميين…

2023-04-16 / 19:52
Photo of انسحاب مرشح للانتخابات في تركيا إثر فضيحة جنسية

انسحاب مرشح للانتخابات في تركيا إثر فضيحة جنسية

2023-04-16 / 17:47
Photo of صدمة في فرنسا عقب تدخلات عنيفة للشرطة ضد المتظاهرين

صدمة في فرنسا عقب تدخلات عنيفة للشرطة ضد المتظاهرين

2023-04-16 / 17:08
Photo of جامعة الدول العربية تؤكد أهمية العودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية

جامعة الدول العربية تؤكد أهمية العودة إلى المسار السلمي…

2023-04-16 / 14:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق