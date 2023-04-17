الخارجية السودانية: البرهان يصدر قرارا بحل “الدعم السريع” وإعلانها قوة متمردة

2023-04-17 / 16:08
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هبةبريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، أن “قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة”.

وذكرت الخارجية السودانية، في بيان لها، أن “كافة الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة قد فشلت بسبب تعنّت قادتها”، مؤكدة أن “ما يجري هو شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة فيما بينهم بعيداً عن التدخلات الدولية”، حسب وكالة الأنباء السودانية-سونا.

وأوضحت أن “الأحداث الأخيرة نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع بالعاصمة وبعض المدن الأخرى”، مشيرة إلى أن “الهجوم كانت بدأته قوات الدعم السريع على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ببيت الضيافة المجاور للقيادة العامة للقوات المسلحة”.

وأكدت أن “القوات المسلحة تمكنت من إلحاق الهزيمة بالمتمردين وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات الأمر الذي دفع أعدادا كبيرة منهم للاستسلام أو الهروب من ساحة المعركة إلى الولايات المجاورة لولاية الخرطوم”.

وختمت الخارجية السودانية بيان لها بالقول إن “القوات المسلحة تعتمد إستراتيجية قتالية تهدف لتقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة”.

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