الجزائر تحتج على قبول اعتماد الديبلوماسية المغربية أمينة سلمان ممثلة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي

هبة بريس - الرباط

احتجت الجزائر على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد فقي، أوراق الاعتماد من الدبلوماسية المغربية أمينة سلمان ، ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن “هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لا سيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسّس”.

وقالت خارجية العسكر ، أن هذا الأمر لايقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والذي انتهت آخر عهدة له، وفق البيان، بتاريخ 01 أغسطس 2022، “دون أي إمكانية لتمديدها، مشيرة الى ان هذا التعبين يسعى إلى خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه”.

وقالت خارجية العسكر ، أنه “لم يتمّ استشارتها بشأن هذا التعيين والذي جرى خارج القواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989..وفق تعبيرها “.

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