السودان .. مق–تل 56 مدنيا في اشتباكات الجيش وقوات الدعم السريع

2023-04-16 / 10:29
0
هبة بريس

السودان .. مقتل 56 مدنيا في اشتباكات الجيش وقوات الدعم السريع
أخبار
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣

09:24
السودان .. مقتل 56 مدنيا في اشتباكات الجيش وقوات الدعم السريع
ميدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)

استمع المقال
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد ، مقتل 56 مدنيا وعشرات العسكريين في الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت اللجنة في بيان على حسابها على (فايسبوك) ” بلغ إجمالي القتلى المدنيين 56 ، وعشرات الوفيات بين العسكريين ” ، مضيفة أن “إجمالي الإصابات بلغ 595 حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين ، منهم عشرات من الحالات الحرجة “.

وأشارت إلى أن هذه الحصيلة تتضمن “إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية “، لافتة إلى “إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية بسبب صعوبة الحركة “.

وكانت اللجنة أعلنت في حصيلة سابقة عن مقتل 27 شخصا بينهم اثنان في مطار الخرطوم وجرح 170 آخرين.

واندلعت اشتباكات صباح يوم السبت في مناطق عدة من العاصمة الخرطوم ، إضافة إلى مناطق أخرى خارجها ، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الحليف السابق للبرهان وخصمه الحالي.

وأثار الوضع المستجد بالسودان قلقا عربيا ودوليا واسعا وسط دعوات إلى التهدئة وضبط النفس ، حيث طالبت الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والبرلمان العربي والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بوقف القتال.

وأعلنت الجامعة العربية عن اجتماع طارئ الأحد بشأن السودان بطلب من مصر والسعودية.

وردا على الدعوات إلى العودة إلى حل الخلافات عبر الحوار ، أكدت القوات المسلحة السودانية في منشور على (فيسبوك ) أنه ” لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت مليشيا حميدتي المتمردة “.

من جهتها ، دعت قوات الدعم السريع السودانيين بما في ذلك العسكريين منهم ، إلى “الانضمام إليها ” والانقلاب على الجيش

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ينسقان جهودهما من أجل “وقف…

2023-04-16 / 12:32
Photo of مص–رع 7 أشخاص على يد مسلحين في حديقة وسط المكسيك

مص–رع 7 أشخاص على يد مسلحين في حديقة وسط…

2023-04-16 / 10:12
Photo of المسجد الحرام يسجل أكبر عدد يومي من المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان

المسجد الحرام يسجل أكبر عدد يومي من المصلين والمعتمرين…

2023-04-16 / 09:43
Photo of دبي.. م–قتل 16 شخصا وإصابة آخرين جراء حريق في مبنى سكني

دبي.. م–قتل 16 شخصا وإصابة آخرين جراء حريق في…

2023-04-16 / 09:19
Photo of مصدر طبي سوداني: مقتل 25 شخصا وإصابة 183 آخرين إثر الاشتباكات

مصدر طبي سوداني: مقتل 25 شخصا وإصابة 183 آخرين…

2023-04-15 / 22:40
Photo of الاتحاد الإفريقي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بالسودان

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بالسودان

2023-04-15 / 21:05
Photo of من هو حميدتي ثاني أقوى رجل في السودان وماهي قوات الدعم السريع ؟

من هو حميدتي ثاني أقوى رجل في السودان وماهي…

2023-04-15 / 20:39
Photo of قلق عربي ودولي إزاء اشتباكات السودان وسط دعوات إلى التهدئة

قلق عربي ودولي إزاء اشتباكات السودان وسط دعوات إلى…

2023-04-15 / 19:54
Photo of اشتباكات السودان ..البرلمان العربي يدعو كافة الأطراف لضبط النفس ووقف إطلاق النار

اشتباكات السودان ..البرلمان العربي يدعو كافة الأطراف لضبط النفس…

2023-04-15 / 18:12
Photo of نهب الملايير في 10 سنوات .. رجل أعمال جزائري مبحوث عنه

نهب الملايير في 10 سنوات .. رجل أعمال جزائري…

2023-04-15 / 17:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق