مصدر طبي سوداني: مقتل 25 شخصا وإصابة 183 آخرين إثر الاشتباكات

هبة بريس - و م ع

قال مصدر طبي سوداني، إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 183 آخرون في أنحاء البلاد، بعد الاشتباكات التي اندلعت، اليوم السبت 15 أبريل، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكرت نقابة أطباء السودان، في تصريح صحفي، أنه “لا يمكننا تأكيد أن جميعهم مدنيون”.

وكانت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة قد اندلعت، في وقت سابق اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نيران بالقرب من قاعدة في جنوب الخرطوم تتمركز فيها قوات الدعم السريع.

وأثار الوضع المستجد بالسودان قلقا عربيا ودوليا واسعا وسط دعوات إلى التهدئة وضبط النفس، حيث طالبت الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا بوقف “فوري” للقتال بالبلاد.

ويأتي اندلاع هذا النزاع المسلح فيما يشهد السودان انسدادا سياسيا بسبب الصراع بين طرفي المكون العسكري. ففي مطلع الشهر الحالي، تأجل التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لانهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه.

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