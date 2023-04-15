الاتحاد الإفريقي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بالسودان

هبة بريس -

دعا الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت 15 أبريل، الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في بيان، إنه تابع عن كثب و قلق شديد التطورات في جمهورية السودان و حث بصورة مباشرة وغير مباشرة الأطراف السياسية والعسكرية على إيجاد حل سياسي منصف للأزمة بهذا البلد.

وأشار البيان إلى أنه “اليوم وبعد أن خرجت الأمور عن السيطرة بشكل خطير وساد اللجوء إلى العنف المسلح كوسيلة لحل النزاعات السياسية، يوجه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي نداءا عاجلا لكافة الأطراف، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، على وجه الخصوص، من أجل الوقف الفوري لتخريب البلاد وإثارة الذعر في صفوف السكان وسفك دماء الأبرياء في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك “.

وأضاف المصدر ذاته أنه في هذه اللحظة “البالغة الخطورة”، يحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “كافة مكونات المجتمع الدولي على توحيد جهودها لحمل الأطراف على وقف الاشتباكات العسكرية بشكل فوري والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة ترضي كافة الأطراف”.

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