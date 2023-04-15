أملاح والياميق يقودان بلد الوليد للفوز على فياريال

2023-04-15 / 20:18
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هبة بريس - و م ع

حقق ريال بلد الوليد انتصارا ثمينا (1-2) على أرض فياريال، بفضل هدفي اللاعبين المغربين الدوليين سليم أملاح وجواد الياميق، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أملاح، هداف الأسبوع الماضي ضد ريال مايوركا، التسجيل لفريقه في الدقيقة الثانية من المباراة بتمريرة من كايل لارين.

وقبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق، سجل الياميق، الذي استعاد مكانته كأساسي بعد مونديال قطر، هدفا “مارادونيا” وتلاعب بمنافسيه بطريقة مميزة، ليضع الكرة بتسديدة قوية في شباك الحارس في الدقيقة الـ (34).

وضمن هدفا اللاعبين الدوليين فوز الفريق برئاسة رونالدو نازاريو على الرغم من هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 74، الذي سجله إتيان كابوي.

وبهذه النتيجة، يرتقي ريال بلد الوليد إلى المركز الـ 14 برصيد 32 نقطة بفارق خمس نقط عن منطقة الهبوط، في حين حافظ فياريال على رتبته الخامسة بـ 47 نقطة.

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