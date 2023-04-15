الحسيمة ..صعقة كهربائية تنــ..ـهي حياة فلاح عشريني

2023-04-15 / 16:46
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هبة بريس - الحسيمة

لقي شخص في عقده الثاني ، مصرعه أمس الجمعة إثر تعرضه لصعقة كهربائية، داخل حقل زراعي بدوار لعزيب جماعة عبد الغاية التابعة ترابيا لنفوذ اقليم الحسيمة .

وبحسب مصادر مطلعة فالهالك شاب تعرض لصعقة كهربائية أثناء تشغيله لمضخة ماء كهربائية بغرض سقي حقله الزراعي، ماتسبب في مصرعه على الفور، مخلفا صدمة وحالة من الحزن والألم وسط أهله ومعارفه.

وقد جرى وضع جثة الهالك رهن التشريح الطبي بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، في وقت فتحت فيه المصالح الامنية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث .

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