أكادير.. إنقاذ 43 مرشحا للهجرة السرية

2023-04-15 / 15:11
0
أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت باخرة الانقاذ الفتح صباح اليوم السبت 15 أبريل، من إنقاد حوالي 43 مرشحا للهجرة السرية شمال ميناء اكادير حوالي الساعة الواحدة بعد زوال اليوم.

وحسب مصادر هبة بريس، فإن مرشحون للهجرة السرية كانوا على متن قارب تقليدي رفقة سائق القارب الذي ادعى تعطل محرك القارب بعد خروجهم عرض البحر ، فقام بالاتصال بشريك قدم على متن قارب اخر.

بعد ذلك، وحسب ذات المصدر، قام قائد القارب بسحب المحرك المعطل و نقله الى القارب الاخر ثم قفز اليه و فر مع شريكه تاركا المرشحين للهجرة في عرض البحر .

و تفاجأ المرشحون للهجرة السرية لهروب صاحب القارب، حيث قام احد الضحايا بالاتصال برقم 19 للشرطة لاستنجاد بهم.

وبفضل هذا الاتصال، تمكنت المصالح المعنية بميناء اكادير من استقاء معلومات مهمة مكنت من تحديد مكان القارب ووفرت على باخرة الانقاذ الوقت لاغاثة ضحايا مافيا الهجرة السرية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بمناسبة عيد الفطر.. الحكومة تمنح الإثنين عطلة استثنائية للموظفين

بمناسبة عيد الفطر.. الحكومة تمنح الإثنين عطلة استثنائية للموظفين

2023-04-15 / 14:08
Photo of مق.تل تلميذ بسطات يضع 10 تلاميذ آخرين وراء القضبان

مق.تل تلميذ بسطات يضع 10 تلاميذ آخرين وراء القضبان

2023-04-15 / 12:12
Photo of أمن تمارة يوقف شخصا متورطا في تزوير الأوراق المالية وتداولها

أمن تمارة يوقف شخصا متورطا في تزوير الأوراق المالية…

2023-04-15 / 11:14
Photo of “الشغب الرياضي” يجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

“الشغب الرياضي” يجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

2023-04-15 / 10:40
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-15 / 09:09
Photo of رئيس جماعة الحاجب يقاضي مقاولا بسبب جريمة بيئية.

رئيس جماعة الحاجب يقاضي مقاولا بسبب جريمة بيئية.

2023-04-15 / 00:27
Photo of يونس الرفيق…كفاءة سياسية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس

يونس الرفيق…كفاءة سياسية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس

2023-04-14 / 22:51
Photo of ليلة القدر .. طرامواي الرباط – سلا يمدد خدمته

ليلة القدر .. طرامواي الرباط – سلا يمدد خدمته

2023-04-14 / 21:55
Photo of عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية :”تقارير بعض المؤسسات حول بلدنا بها مغالطات كثيرة “

عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية :”تقارير بعض المؤسسات حول…

2023-04-14 / 20:27
Photo of العلوي : واردات المغرب من الغازوال الروسي تصل لـ 13 بالمائة هذه السنة

العلوي : واردات المغرب من الغازوال الروسي تصل لـ…

2023-04-14 / 20:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق