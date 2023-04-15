أكادير.. إنقاذ 43 مرشحا للهجرة السرية

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت باخرة الانقاذ الفتح صباح اليوم السبت 15 أبريل، من إنقاد حوالي 43 مرشحا للهجرة السرية شمال ميناء اكادير حوالي الساعة الواحدة بعد زوال اليوم.

وحسب مصادر هبة بريس، فإن مرشحون للهجرة السرية كانوا على متن قارب تقليدي رفقة سائق القارب الذي ادعى تعطل محرك القارب بعد خروجهم عرض البحر ، فقام بالاتصال بشريك قدم على متن قارب اخر.

بعد ذلك، وحسب ذات المصدر، قام قائد القارب بسحب المحرك المعطل و نقله الى القارب الاخر ثم قفز اليه و فر مع شريكه تاركا المرشحين للهجرة في عرض البحر .

و تفاجأ المرشحون للهجرة السرية لهروب صاحب القارب، حيث قام احد الضحايا بالاتصال برقم 19 للشرطة لاستنجاد بهم.

وبفضل هذا الاتصال، تمكنت المصالح المعنية بميناء اكادير من استقاء معلومات مهمة مكنت من تحديد مكان القارب ووفرت على باخرة الانقاذ الوقت لاغاثة ضحايا مافيا الهجرة السرية.

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