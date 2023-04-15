بمناسبة عيد الفطر.. الحكومة تمنح الإثنين عطلة استثنائية للموظفين

2023-04-15 / 14:08
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هبة بريس

قررت الحكومة، منح يوم الإثنين، عطلة استثنائية في عيد الفطر للموظفين.

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أنه “بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 جمادى الثاني 1426 )20 يوليوز2005(بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 880-18-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 ‏‏(8 نوفمبر 2018)،‎ قررت الحكومة أن تعطل عن العمل بصفة استثنائية إدارات الدولة والجماعات ‏الترابية ‏يوم الإثنين 24 أبريل 2023، الذي يلي عطلة العيد.”.

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