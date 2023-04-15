فرنسا.. ضحايا في حادث دهس في بوردو

هبة بريس - وكالات

اصطدم سائق سيارة بحشد من الناس في مدينة بوردو الفرنسية، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، اثنان منهم يبلغان من العمر 18 عاما، وهما في حالة حرجة.

و وقع الحادث في شارع الأستاذ دارجيت في بوردو، أمس الجمعة، حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وتم القبض على سائق السيارة و3 أشخاص كانوا برفقته، حيث أغلق العديد من الأشخاص الموجودين في مكان الحادث، الطريق أمامهم كي لا يهربوا.

ولا يزال الأشخاص الأربعة رهن الاعتقال، حيث يزعم سائق السيارة أنه فقد السيطرة عليها.

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