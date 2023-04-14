الاتحاد الإنجليزي يعاقب ليفربول بعد واقعة مباراة السيتي

2023-04-14 / 18:06
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هبة بريس _ رياضة

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معاقبة نادي ليفربول بعد أن حاصر لاعبوه الحكم خلال الهزيمة 4-1 على ملعب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر.

وتجمع العديد من لاعبي ليفربول حول الحكم سيمون هوبر في محاولة منهم لحثه على إشهار البطاقة الصفراء الثانية لرودري لاعب وسط سيتي بعد التحام قوي مع كودي خاكبو.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الجمعة: “اعترف النادي بالفشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة والتصرف بطريقة غير مناسبة، فرضت لجنة تنظيمية مستقلة غرامة على ليفربول بعد جلسة استماع لاحقة”.

وفرض الاتحاد الإنجليزي غرامة مالية على ليفربول قدرها 37500 جنيه إسترليني (46908.75 دولار) بعد تصرف لاعبيه.

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