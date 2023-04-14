توجيه الاتهام إلى العسكري الأميركي مسرب الوثائق الدفاعية السرية

2023-04-14 / 16:44
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هبة بريس _ وكالات

وجّهت محكمة فدرالية، الجمعة، إلى العسكري جاك تيشيرا البالغ من العمر 21 عاماً لائحة اتّهام لتسريبه سلسلة وثائق دفاعية سرّية للغاية تتعلّق خصوصاً بالحرب في أوكرانيا سبّب انكشافها حرجاً كبيراً لواشنطن.

وتيشيرا، العنصر في سلاح الجو بالحرس الوطني، مثُل الجمعة أمام محكمة فدرالية في بوسطن حيث وجّهت إليه تهم من بينها “تخزين ونقل معلومات متعلّقة بالدفاع الوطني من دون تصريح” و”سحب وتخزين وثائق أو مواد سرّية من دون تصريح”.

وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أن هذا الموظف الصغير في الحرس الوطني الجوي أوقف الخميس في بلدة دايتون الريفية جنوب بوسطن في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق). وبثت قنوات التلفزة الأميركية عملية توقيفه مباشرة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه يشتبه بأن الشاب تسبّب “بخطر جسيم” على الأمن القومي للولايات المتحدة، عبر نشر وثائق سرية على الإنترنت حول الحرب في أوكرانيا.

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