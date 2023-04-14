رئيس البنك الدولي يسلط الضوء على تقدم المغرب في مجال الانتقال الطاقي

هبة بريس

سلط رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، الخميس بواشنطن، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن المملكة تعد “فاعلا مهما للغاية” في مجال الانتقال الطاقي.

وأشار مالباس، خلال مؤتمر صحفي انعقد في إطار اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى أن المملكة تعتبر واحدة من الدول التي سارعت إلى نشر الطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس المؤسسة المالية الدولية أن هذا التحول إلى الطاقات المتجددة يكتسي أهمية بالغة في وقت لا تزال فيه تحديات الحصول على الكهرباء مستمرة.

وفي هذا الصدد، أشار مالباس إلى أن ما يقرب من 800 مليون شخص في العالم لا يحصلون على الكهرباء، مما يؤكد ضرورة اعتماد الطاقات المتجددة لضمان الحصول على هذه الطاقة.

وتتواصل الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 حتى 16 أبريل في العاصمة الفيدرالية الأمريكية.

وتركز نقاشات هذه الاجتماعات، التي تجمع فاعلين من مختلف الآفاق، من قادة في القطاعين العام (محافظو بنوك مركزية، ووزراء، وبرلمانيون)، والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء من الأوساط الأكاديمية، على الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي، وشبح الديون مع بلوغ مستوى المديونية أعلى مستوياتها منذ 50 عاما بالنسبة للبلدان النامية، وتأثير التغير المناخي وأيضا فعالية المساعدات.

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