إحداث أزيد من 15 ألف مقاولة عند متم فبراير 2023 بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 15.352 مقاولة خلال الشهرين الأولين من هذه السنة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 10.093 مقاولة والأشخاص الذاتيين (5.259).

وأشار المصدر إلى هيمنة القطاع التجاري بحصة 37,73 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18,25 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,14 في المائة) والنقل (8,14 في المائة)،

والصناعات (6,85 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,17 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,9 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,78 في المائة)، والأنشطة المالية (1,03 في المائة).

وحسب الشكل القانوني، فإن 61,8 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و37,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,2 في المائة شركات مجهولة الاسم، و0,1 في المائة شركات ذات اسم جماعي.

وحسب الجهات، أورد المكتب هيمنة جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 4.536 مقاولة محدثة، متبوعة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (2347)، والرباط – سلا – القنيطرة (1771)، ومراكش – آسفي (1529)، وفاس – مكناس (1129).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0