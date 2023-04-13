رسميا.. النصر السعودي يقيل مدربه

هبة بريس _ رياضة

قررت إدارة نادي النصر السعودي، الخميس، إقالة مدرب الفريق الأول الفرنسي رودي غارسيا بعد أنباء عن خلافات بينه وبين لاعبيه في غرفة الملابس.

وكلفت إدارة النصر المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو إيليتشيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم .

ويحتل النصر، الذي تعاقد منذ أشهر مع كريستيانو رونالدو، حاليا المركز الثاني في ترتيب دوري روشن للمحترفين بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد. وفقد النصر نقطتين في صراع الصدارة، بعد تعادله مع الفيحاء في الجولة الـ23.

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