أزمة اللحوم بالجزائر.. الدرك يوقف متورطين في ذبح وتسويق “لحوم الحمير”

هبة بريس_ الرباط

تداول نشطاء فايسبوكيون مقاطع لفيديوهات توثق لعملية دهم قامت بها عناصر الدرك الوطني الجزائري لإحدى المذابح السرية المتخصصة في لحوم الحمير وتسويقها في ولاية الطارف الجزائرية.

وقد ظهرت في الفيديو الذي نشر على نطاق واسع، مجمعة من عناصر الدرك الوطني الجزائري وهي تشهر أسلحتها الوظيفية في وجه المتورطين، لتقوم بعدها بحجز مجموعة من ذبائح الحمير المعدة مسبقا للاستهلاك الآدمي في هذا الشهر الفضيل في ظل أزمة خانقة تعرفها البلاد على مستوى توفير اللحوم الحمراء.

العملية أسفرت عن توقيف ف 3 أشخاص متورطين في ذبح الحمير و توجيهها للاستهلاك البشري واحالة الملف على الجهات القضائية لدى محكمة الذرعان.

مقاطع الفيديوهات المثيرة للجدل هاته، تأتي في سياق الهجمة الاعلامية التي شنتها وسائل اعلام الكابرانات على خلفية استيراد المغرب للحوم الأبقار البرازيلية، في الوقت اكتفى فيه حكام الجارة على تخصيص لحوم الحمير لتكون بديلا عن اللحوم الحمراء والبيضاء التي تعاني منها الأسواق الجزائرية في زمن الغلاء، وهو ما جر على هؤلاء وابلا من الانتقاذات والتعاليق تماشيا ومقولة: ” إذا كان بيتك من زجاح فلاترمي الآخرين بالحجارة”.

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