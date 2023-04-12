وهبي: “الإجهاض مسألة بين الطبيب والسيدة المعنية”

هبة بريس - الرباط

اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قرار الإجهاض مسألة بين الطبيب والسيدة المعنية.

وقال وهبي خلال استضافته من طرف مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرةمساء أمس الثلاثاء، ” الإجهاض أعتبره مسألة بين الطبيب والسيدة، لا دخل لي فيها، واش أنا عرفتها مريضة ولا لا، اللي دار شي حاجة بينو وبين اللي خلقو”.

وتابع الوزير قائلا “الADN كلشي متافق عليه، لكن واش فينما يجي شي طفل خصنا نقلبو على باه وديك الساعة اتلقى كل مغربي غادي وتابعو 20 ولد”.

وفي نفس السياق، اعتبر الوزير، أن تحريض الناس على التدخل في الحريات الشخصية لبعضهم البعض أمر مرفوض، مشيرا الى أنه لا يعني مُجرد انتهاك للكرامة الإنسانية، حيث يتمّ التعامل مع الناس باعتبارهم قاصرين يحتاجون إلى الحِجر والوصاية، بل إنه انتهاك لأحد حقوق الله، الحقّ في الثواب والعقاب، لا سيما بخصوص القناعات الشخصية.

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