سرق أموال التبرعات ثم تظاهر بالصلاة.. الكاميرا تفضح لصا بالمسجد

2023-04-11 / 12:07
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هبة بريس - وكالات

بواسطة كاميرات المراقبة، اكتشف إمام تركي سرقة المال من صندوق تبرعات المسجد في عمليةٍ تمتّ لأكثر من مرة في مدينة سامسون الساحلية الواقعة على البحر الأسود، ليبدأ على إثرها على الفور بتقديم شكوى للشرطة في المدينة، والتي تمكّنت من إلقاء القبض على اللصّ.

وبدا مقطع الفيديو الذي سجّلته كاميرات المراقبة صادماً بعدما أظهر أن اللصّ تظاهر بالصلاة بعدما انتبه أحدهم إليه وهو يحاول فتح صندوق التبرعات بواسطة سلكٍ حديدي، عندما كان المسجد خالياً من الناس، الأمر الذي كرره مرتين على الأقل.

وتمّت عملية سرقة صندوق التبرعات في مسجد “الأعجم” بمدينة سامسون، وقد تمكّنت السلطات الأمنية من معرفة اللص وإلقاء القبض عليه، لكنها لم تكشف سوى عن عمره وأول حرفٍ من اسمه واسم عائلته.

واكتفت وسائل إعلامٍ تركية بالإشارة إلى اللصّ البالغ من العمر 51 عاماً، بحرفي “ه.و” دون أن تقدّم أي تفاصيل أخرى.

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