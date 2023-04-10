وفاة إسرائيلية ثالثة متأثرة بجراحها في عملية الأغوار

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤولون في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن والدة شقيقتين إسرائيليتين لقيتا حتفهما الأسبوع الماضي في هجوم بإطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة توفيت متأثرة بجراحها.

ولقيت مستوطنتان إسرائيليتان، تحملان أيضا الجنسية البريطانية، حتفهما الجمعة في مكان تنفيذ العملية، وأصيبت والدتهما بجراح.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار، الجمعة، باتجاه مركبة لمستوطنات في منطقة الأغوار.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل عملية الأغوار، قائلة إن المقاومين تجاوزوا المركبة الإسرائيلية وأطلقوا نيرانا كثيفة صوبها على مفرق الحمراء فقُتلت إسرائيليتان وأصيبت ثالثة بجراح بالغة، توفيت لاحقا في المستشفى، الاثنين.

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