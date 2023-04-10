خالد ايت الطالب

رفض بالإجماع لمشروع مرسوم يتعلق بتنظيم انتخابات الصيادلة

2023-04-10 / 17:25
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هبة بريس _ الرباط

رفضت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالاجماع، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال وبالجنوب.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن سبعة برلمانيين من الأغلبية وأربعة من المعارضة صوّتوا بالإجماع ضد مشروع المرسوم خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور الوزير الوصي على القطاع ،خالد آيت الطالب.

وأوضح البلاغ أن هذا النص الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه ليوم الخميس 16 مارس 2023، ورفضته لجنة القطاعات، يأتي في سياق إعداد مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة الذي تطرق في أحكامه إلى حالة عدم تنظيم انتخابات الهيئة في حينها.

وفي انتظار مصادقة البرلمان على المشروع المذكور، يضيف البلاغ، فإن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات.

ويتضمن المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها، بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.

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