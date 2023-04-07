الصحة العالمية: الصين تملك مفاتيح لغز منشأ “كوفيد-19”

هبة بريس - وكالات

حث تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الصين على مشاركة معلوماتها حول منشأ جائحة كوفيد-19، قائلا إنه لحين حدوث ذلك تظل جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من ظهور الفيروس لأول مرة.

وقال تيدروس ردا على سؤال حول منشأ الفيروس “بدون الوصول الكامل إلى المعلومات التي تمتلكها الصين، لا يمكنك قول هذا أو ذاك”.

وأضاف “جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة. هذا هو موقف منظمة الصحة العالمية ولهذا السبب كنا نطلب من الصين أن تتعاون في هذا الشأن”.

وقال “إذا فعلوا ذلك فسنعرف ما حدث أو كيف بدأ”.

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