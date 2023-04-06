الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما على قطاع غزة

هبة بريس _ وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الخميس، البدء في شن غارات جوية على قطاع غزة، فيما سُمع دوي انفجار جنوب غرب مدينة غزة، في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لبحث الرد على إصلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه لبنان.

وأكدت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، في وقت سابق، الخميس، جاهزية الفصائل للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل.

ونشرت الغرفة بياناً مقتضبا قالت فيه “في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده”.

واتهم البيان الجانب الإسرائيلي بالسعي إلى “تصدير أزماته الداخلية” إلى الشعب الفلسطيني، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن الاعتداء على المسجد الأقصى والمصلين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0