الفيفا: “أسود الأطلس” الأول عربيا وافريقيا وال11 دوليا

2023-04-06 / 11:12
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هبة بريس - دريس دحني

حافظ المنتخب الوطني المغربي على ترتيبه في سلم الفيفا في المركز 11 عالميا برصيد 1677.79 نقطة بزيادة بلغت 5,44 ليحافظ بذلك اسود الاطلس على المركز الاول افريقيا وعربيا .

وعلى المستوى العالمي ارتقى المنتخب الارجنتيني لصدارة التصنيف العالمي برصيد 1840.93 مستغلا تراجع البرازيل والتي خسرت مباراتها الودية ضد المغرب في الثلث الاخير من الشهر الماضي , بينما ارتقى وصيف بطل العالم المنتخب الفرنسي للمركز الثاني بدوره بمجموع 1838.45 بفارق 4 نقاط عن البرازيل صاحبة الصف الثالث .

ولم تعرف باقي المراكز العشر الاولى اي تغيير بحيث حافظت بلجيكا على مركزها الرابع متبوعة بإنجلترا وهولندا وكرواتيا وايطاليا والبرتغال تم اسبانيا صاحبة الصف العاشر .

وعلى المستوى الافريقي بلغ المنتخب السنغالي المركز 18 عالميا برصيد 1613 نقطة متفوقا بعشر مراكز على تونس صاحبة الصف 28 عالميا و الجزائر صاحبة الصف 34 عالميا ومصر 35 عالميا وهي منتخبات حققت تقدم ملموس في هذا التصنيف فيما تراجعت نيجيريا للمركز 40 عالميا والكاميرون للمركز 42 .

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