شركة “جونسون أند جونسون” تعرض نحو 9 مليارات دولار لإنهاء دعاوى ضدها

2023-04-05 / 20:02
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هبة بريس

عرضت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة “جونسون أند جونسون”، الثلاثاء 4 أبريل 2023، اتفاقاً بقيمة 8,9 مليار دولار لإنهاء جميع الدعاوى المرفوعة ضدها في أمريكا الشمالية بشأن بيع مسحوق التلك الذي تُنسب إليه المسؤولية عن التسبب بإصابات بالسرطان.

بحسب بيان صادر عن المجموعة، فإن الاتفاق الذي لا يزال يتعين الموافقة عليه من جانب محكمة، “سيحل بشكل عادل وفعال جميع الشكاوى” التي تتهم مسحوق التلك باحتوائه على مادة الأسبستوس والتسبب في سرطان المبيض.

تقول شركة “جونسون أند جونسون” إن الصفقة لا تشكل اعترافاً بالذنب، ولا تزال تؤكد أن منتجاتها التي تحوي مسحوق التلك “آمنة”، رغم أنها سحبتها من الأسواق الأمريكية الشمالية.

هذا الاتفاق الذي أُعلن عنه الثلاثاء، والذي قد تمتد مدفوعاته من جانب شركة تابعة للمجموعة العملاقة على أكثر من 25 عاماً، من شأنه أن “يُنهي جميع الشكاوى الحالية والمستقبلية بشأن التلك”، بحسب بيان “جونسون أند جونسون”.

كما أشارت الشركة إلى أن أكثر من 60 ألف مدّعٍ وافقوا على مثل هذا الحل للنزاع القضائي. وقال مسؤول قانوني في “جونسون أند جونسون” في البيان، إن “الشركة لا تزال تعتقد أن هذه الشكاوى لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الجدارة العلمية”؛ لكنّ هذا الاتفاق سيتيح “تعويض المدّعين في غضون فترة زمنية معقولة”.

في حزيران 2021، بعد سنوات من التقاضي، صدر أمر قضائي يلزم “جونسون أند جونسون” بدفع تعويضات بقيمة 2,1 مليار دولار.

اعتبرت محكمة استئناف في ولاية ميزوري الأمريكية أن المجموعة “باعت عن عمد منتجات تحتوي على الأسبستوس للمستهلكين”؛ ما تسبَّب في “معاناة جسدية ونفسية قوية”.

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