“برلوسكوني” في العناية المركزة

هبة بريس _ وكالات

نقل رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني (86 عاما) إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب، حسبما ذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال لوكالة فرانس برس، الأربعاء.

وقال المصدر إن سيلفيو برلوسكوني في قسم جراحة القلب في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو (شمال)، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام إيطالية. ويقع هذا المستشفى في ضواحي عاصمة لومبارديا ويعد من أعرق المؤسسات الصحية في شبه الجزيرة.

بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أدخل برلوسكوني إلى المستشفى صباحا بسبب “صعوبات في التنفس” وحالته “مستقرة حاليا”.

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