من صنف “نيلوغ” ويرعى ولا يعلف.. صديقي يتحدث عن “الأبقار البرازيلية” المستوردة

2023-04-05 / 13:58
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هبةبريس - لبنى أبروك

كشف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تفاصيل عن الأبقار البرازيلية المستوردة.

وذكر صديقي في حديثه بملتقى “وكالة المغرب العربي للأنباء”، أن الأبقار البرازيلية المستوردة من الأصناف الممتازة.

وأضاف الوزير، أن الصنف المستورد اسمه “نيلوغ”، ويرعى في المراعي ولا يعلف كما أن جودة لحومة معروفة وممتازة.

وتابع ذات المتحدث، أت البرازيل تنتج من هذا الصنف 214 مليون رأس، يصدر على الصعيد العالمي لفائدة دول اوربا امريكا الصين، مشيرا الى أن البرازيل تصدر مليون رأس سنويا و2.4 مليون مذبوح أي لحوم جاهزة.

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