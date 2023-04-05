دينا الشربيني تعلن وفاة والدها.. وعمرو دياب أول المعزين

2023-04-05 / 10:14
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هبة بريس - وكالات

أعلنت النجمة المصرية دينا الشربيني، فجر اليوم الأربعاء، رحيل والدها محمد الشربيني، دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

وكتبت عبر حسابها في “انستغرام”، “إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني”.

كما طلبت نجمة المسلسل الرمضاني لهذا العام “كامل العدد” من خلال المنشور الدعوة لوالدها بالرحمة والمغفرة.

وكشفت عن موعد صلاة الجنازة، أنه غداً الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي.

إلى ذلك، شارك العديد من المتابعين وأهل الفن والنجوم في تقديم التعازي لدينا الشربيني، ومن أبرزهم النجم المصري عمرو دياب الذي نشر بعد ساعات قليلة تعزية للفنانة المصرية.

فقد كتب عبر حسابه بموقع “تويتر”، “خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان”.

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