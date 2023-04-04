المدعي العام لمانهاتن يكشف جانباً من اتهامات ترامب

2023-04-04 / 23:09
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هبة بريس

عقب انتهاء جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء 4 أبريل 2023، نشر المدعي العام لمانهاتن ألفين براج لائحة الاتهام الموجهة لترامب، وقال إن ترامب حاول تقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، كما حاول “إخفاء نشاطه الإجرامي” من خلال تلاعبات في السجلات التجارية.

كان قاضي محكمة مانهاتن بمدينة نيويورك قد قرر الإفراج عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ذمة القضية التي بدأت إجراءاتها الثلاثاء، بمثوله أمام المحكمة واستماعه إلى لائحة اتهامات جنائية، في سابقة للرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، سواء كانوا سابقين أو في السلطة.

ففي أول تصريحات علنية له بعد اتهام دونالد ترامب، قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج إن ترامب زوَّر السجلات التجارية “بقصد الاحتيال وبنية إخفاء جريمة أخرى”.

كما قال براج في مؤتمر صحفي: “34 بياناً كاذباً تم الإدلاء بها للتغطية على جرائم أخرى”. “هذه جرائم جنائية في ولاية نيويورك. بغض النظر عن هويتك، لن نقوم بتطبيع السلوك الإجرامي الخطير”. وأضاف: “تم توجيه 34 تهمة جنائية لترامب، ولا يمكن التساهل مع هذه التهم”.

حسبما نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية قال المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن مكتبه كشف عن “أدلة إضافية” لم تكن في حوزته قبل توليه منصب المدعي العام فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي حديثه عن توقيت التهم – وقرار سلفه بعدم توجيه اتهامات ضد ترامب في هذه القضية – قال براج: “أنا لا أرفع قضايا قبل إجراء تحقيق شامل وصارم”. وقال براج: “الآن، وبعد أن فعلت ذلك، تم رفع القضية”.

أضاف كذلك أن ولاية نيويورك على وجه الخصوص لها “مصلحة عميقة” في القضايا التي تنطوي على بيانات تجارية كاذبة لأنها “عاصمة الأعمال في العالم

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