العرائش .. صراع حول قطعة أرضية ينتهي بجــ..ـريمة قتل

هبة بريس – مكتب طنجة

شهدت جماعة الساحل التابعة لإقليم العرائش، أمس الاثنين، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شخص، إثر صراع حول قطعة أرضية.

وبحسب مصادر محلية ، فالضحية في عقده الثالث متزوج وأب لثلاثة أبناء، حيث تطور شجار بينه وبين الجاني الذي عمد الى توجيه ضربة للضحية بواسطة منجل حاد على مستوى الرأس كانت كافية لاردائه قتيلا.

وجرى نقل الضحية إلى مستودع الأموات، في حين فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الجريمة لإيقاف الجاني وشركائه

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