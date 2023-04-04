تعبئة أزيد من 6.7 مليون درهم لإنجاز مشاريع بإقليم طرفاية

2023-04-04 / 20:34
0
هبة بريس _ الرباط

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بطرفاية، خلال اجتماعها الأخير، على إنجاز مجموعة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي برسم سنة 2023، بغلاف مالي بلغ 6 ملايين و720 ألف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم محمد حميم، صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على سلسلة من المشاريع المبرمجة خلال هذه السنة، والمتعلقة ببرامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالرأسمال البشري والأجيال الصاعدة.

فبخصوص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية غلافا ماليا قدره مليون و890 ألف درهم لإنجاز مجموعة من المشاريع التي تستهدف مساعدة الأشخاص المسنين والمرضى، أو ذوي الاحتياجات الخاصة (مليون و270 ألف درهم)، إلى جانب دعم إعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي (620 ألف درهم).

وبالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عبأت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتمادا ماليا يناهز مليونين و760 ألف درهم لمحاور تحسين الدخل (309 آلاف و533 درهم)، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (600 ألف درهم)، وتمويل المشاريع الصغرى لفائدة المقاولين الشباب بإقليم طرفاية (مليون و850 ألف درهم).

وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري والأجيال الصاعدة، صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على رصد ما مجموعه مليونين و60 ألف درهم برسم سنة 2023، لدعم 12 وحدة للتعليم الأولي بالإقليم (660 ألف درهم)، وإحداث أربع وحدات جديدة (مليون و120 ألف درهم)، بالإضافة إلى الدعم المدرسي وتعزيز التفتح لدى الأطفال والشباب بطرفاية (113 ألف و993 درهم).

كما تدارس أعضاء اللجنة، خلال هذا اللقاء، حصيلة مختلف المشاريع التي تمت المصادقة عليها في سنة 2022، والتي تطلبت غلافا ماليا بلغ 6 ملايين و110 آلاف درهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صفرو.. قائد حبونة يفكك معمل سري لإنتاج وتقطيع الخشب تحت قبو فندق

صفرو.. قائد حبونة يفكك معمل سري لإنتاج وتقطيع الخشب…

2023-04-04 / 22:27
Photo of السجن النافذ لأفراد شبكة التسويق الهرمي بفاس

السجن النافذ لأفراد شبكة التسويق الهرمي بفاس

2023-04-04 / 21:56
Photo of فضيحة.. الدراجي ينشر صورة لخريطة ابتكرها شخص على فايسبوك بأنها وثيقة فرنسية لسنة 1805

فضيحة.. الدراجي ينشر صورة لخريطة ابتكرها شخص على فايسبوك…

2023-04-04 / 21:29
Photo of مطالب برلمانية لمنع حفل مغني فرنسي أهان المرأة المغربية

مطالب برلمانية لمنع حفل مغني فرنسي أهان المرأة المغربية

2023-04-04 / 20:00
Photo of تاونات.. حملة طبية وجراحية كبرى

تاونات.. حملة طبية وجراحية كبرى

2023-04-04 / 17:51
Photo of برلمانية لوزير الفلاحة ..أين هي الأبقار المغربية ؟؟

برلمانية لوزير الفلاحة ..أين هي الأبقار المغربية ؟؟

2023-04-04 / 16:53
Photo of مطالب برلمانية بالتحقيق في مقاطع “فيديو” لكلاب وبغال مذبوحة

مطالب برلمانية بالتحقيق في مقاطع “فيديو” لكلاب وبغال مذبوحة

2023-04-04 / 16:42
Photo of وزارة الثقافة: تمديد عملية دعم مشاريع النشر والكتاب برسم سنة 2023

وزارة الثقافة: تمديد عملية دعم مشاريع النشر والكتاب برسم…

2023-04-04 / 16:24
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية ورعدية من الثلاثاء إلى الأربعاء

نشرة إنذارية: أمطار قوية ورعدية من الثلاثاء إلى الأربعاء

2023-04-04 / 15:59
Photo of اغتصاب طفلة بتيفلت.. “نساء البام”: “نأمل تصحيح الحكم الصادم”

اغتصاب طفلة بتيفلت.. “نساء البام”: “نأمل تصحيح الحكم الصادم”

2023-04-04 / 14:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق