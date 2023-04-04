تعبئة أزيد من 6.7 مليون درهم لإنجاز مشاريع بإقليم طرفاية

هبة بريس _ الرباط

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بطرفاية، خلال اجتماعها الأخير، على إنجاز مجموعة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي برسم سنة 2023، بغلاف مالي بلغ 6 ملايين و720 ألف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم محمد حميم، صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على سلسلة من المشاريع المبرمجة خلال هذه السنة، والمتعلقة ببرامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالرأسمال البشري والأجيال الصاعدة.

فبخصوص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية غلافا ماليا قدره مليون و890 ألف درهم لإنجاز مجموعة من المشاريع التي تستهدف مساعدة الأشخاص المسنين والمرضى، أو ذوي الاحتياجات الخاصة (مليون و270 ألف درهم)، إلى جانب دعم إعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي (620 ألف درهم).

وبالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عبأت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتمادا ماليا يناهز مليونين و760 ألف درهم لمحاور تحسين الدخل (309 آلاف و533 درهم)، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (600 ألف درهم)، وتمويل المشاريع الصغرى لفائدة المقاولين الشباب بإقليم طرفاية (مليون و850 ألف درهم).

وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري والأجيال الصاعدة، صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على رصد ما مجموعه مليونين و60 ألف درهم برسم سنة 2023، لدعم 12 وحدة للتعليم الأولي بالإقليم (660 ألف درهم)، وإحداث أربع وحدات جديدة (مليون و120 ألف درهم)، بالإضافة إلى الدعم المدرسي وتعزيز التفتح لدى الأطفال والشباب بطرفاية (113 ألف و993 درهم).

كما تدارس أعضاء اللجنة، خلال هذا اللقاء، حصيلة مختلف المشاريع التي تمت المصادقة عليها في سنة 2022، والتي تطلبت غلافا ماليا بلغ 6 ملايين و110 آلاف درهم.

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