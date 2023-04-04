16 قت.يلا و 2154 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

2023-04-04 / 16:10
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هبة بريس

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2154 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1.622 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 27 مارس الماضي إلى 02 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 34 ألفا و524 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و 7 محاضر أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 28 ألفا و517 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و 944 ألفا و850 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و479 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و7 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 132 مركبة.

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