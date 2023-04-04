برشلونة يطالب باستقالة رئيس رابطة الدوري الإسباني

هبة بريس - وكالات

طالب نادي برشلونة باستقالة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد ادعاءات حول تقديمه أدلة مزيفة ضد الفريق.

وذكرت صحيفة “لا فانجوارديا” الاثنين، أن تيباس قدم مستندات إلى النيابة العامة، في محاولة لإدانة النادي واثنين من الرؤساء السابقين له في إطار التحقيقات الجارية بشأن إدعاءات حول تورط النادي الكتالوني في دفع رشى لخوسي ماريا إنريكز نيجيريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وذكرت إذاعة “سير كتالونيا” فبراير الماضي أن نادي برشلونة دفع حوالي سبعة ملايين يورو لشركة يساهم بها نيجريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني سابقا، بين عامي 2016 و2018.

وذكرت صحيفة “إل باييس” أن شركة نيجيريرا “دي أيه إس إن أي إل 95 إس إل”، كتبت تقارير وتقييمات مزودة بلقطات للحكام قبل المباريات.

وبحسب صحيفة “لا فانجوارديا” فإن المستندات التي قدمها تيباس كانت جزءا من قضية أخرى ليست متعلقة ببرشلونة أو الرئيسين السابقين للنادي، وهو الأمر الذي وصفه تيباس بأنه “خاطئ” عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب برشلونة بتوضيح أعمق من تيباس، مع ضرورة استقالته من منصبه.

وأشار برشلونة في بيان اليوم الاثنين: ” يشعر برشلونة ، كما قال رئيسه خوان لابورتا في الأسابيع الأخيرة ، بأنه ضحية قتل إعلامي بسبب أحداث لم تحدث… برشلونة لم يشتر حكامًا قط”.

وأضاف البيان “هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس رابطة الدوري الإسباني أجهزته الإعلامية لمهاجمة برشلونة ، ولكن بصرف النظر عن هرائه المعتاد ، لم يكن بإمكاننا أبدًا أن نتخيل أنه كان يتطلع لإدانة نادينا بأدلة كاذبة”.

وختم البيان “الأنباء التي نشرتها صحيفة لا فانجوارديا خطيرة لدرجة أنها يجب أن تكون جرس إنذار لجميع أندية الدوري الإسباني بأن كل هذه الممارسات لا ينبغي أن يكون لها مكان في المهام المسندة إلى رئيس رابطة الدوري الإسباني، لهذا السبب وحده بل وأيضا بدافع الكرامة والاحترام لرئاسة رابطة الدوري الإسباني ، يجب أن يستقيل السيد تيباس من منصبه”.

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