الأعمال السينمائية..اللائحة و المشاريع المستفيدة

هبة بريس

كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، خلال جلستها الأولى التي عقدت من 27 مارس الماضي إلى فاتح أبريل الجاري، عن مشاريع الأفلام المستفيدة من تسبيق على المداخيل برسم الدورة الأولى من سنة 2023.

وحسب بلاغ للمركز السينمائي المغربي، فإن اللجنة درست، تسبيقا على المداخيل (بعد الإنتاج)، فيلما طويلا وفيلما وثائقيا حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، وأربعة أفلام قصيرة.

كما درست اللجنة، تسبيقا على المداخيل (قبل الإنتاج)، 22 مشروع فيلم طويل، ومشروعي فيلمين قصيرين، وثلاثة مشاريع أفلام وثائقية، وأربعة مشاريع للمساهمة في كتابة السيناريو.

وحسب نفس المصدر، ففي الصنف المتعلق بالأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، قامت اللجنة بدراسة 36 مشروعا مرشحا لتسبيقات على المداخيل قبل الإنتاج.

وفي ختام مداولاتها، قررت اللجنة، في فئة أفلام الروائية، منح تسبيق على المداخيل (بعد الإنتاج) بقيمة سبعمائة ألف درهم للفيلم الطويل ” HABIBA, UN AMOUR EN CONFINEMENT “، الذي تقدمت به شركة PLUG-ON PRODUCTION، من إخراج حسن بنجلون عن سيناريو من إعداده.

كما تم منح مبلغ بقيمة مائة وخمسون ألف درهم للفيلم القصير ” EN ROUTE “، الذي تقدمت به شركة MA-FILMS، بإخراج منير محمد العبار عن سيناريو من إعداد يونس بواب. ومبلغا مماثلا للفيلم القصير ” MOUL TILIFOUNE – PHONE BREAKER “، الذي تقدمت به شركة CAESTUS FILMS، بإخراج حمزة عطيفي، عن سيناريو من إعداده.

وتم منح مبلغا بقيمة مائة وخمسين ألف درهم كذلك للفيلم القصير ” PALMIER D’AMOUR “، الذي تقدمت به شركة PLOT PICTURES، بإخراج هبة الشعري عن سيناريو من إعداد عبد اللطيف نجيب، إضافة إلى مبلغ بقيمة مائة ألف درهم للفيلم القصير ” L’OMBRE DE L’ÂME”، الذي تقدمت به شركة MATRICE MEDIA، بإخراج حسين المالكي عن سيناريو من إعداد محمد المويسي.

وفي نفس الصنف، قررت اللجنة منح تسبيق على المداخيل (قبل الإنتاج) بقيمة أربعة ملايين وثلاثمائة ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل المعنون “حب في الداخلة”، الذي تقدمت به شركة ALS MEDIA، والذي يقوم بإخراجه خالد براهيمي عن سيناريو من إعداد عبد الإله حمدوشي.

وتم منح أربعة ملايين درهم لمشروع الفيلم الطويل المعنون (CASABLANCA/DAKAR)، الذي تقدمت به شركة BOULANE O’BYRNE PRODUCTION، والذي سيقوم بإخراجه أحمد بولان عن سيناريو من إعداده.

كما قررت اللجنة منح مبلغ بنفس القيمة لمشروع الفيلم الطويل “L’HOMME DES SIGNES” من تقديم شركة “Z FILMS” الذي ستتولى إخراجه زهور الفاسي الفهري انطلاقا من سيناريو من إعدادها.

وسيتم منح مبلغ بقيمة مليونين وأربعمائة وخمسون ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل بعنوان “RADIA” قدمته شركة “YAZ’IMAGE” الذي ستقوم بإخراجه خولة أسباب بنعمر عن سيناريو من إعدادها.

وتم منح مليونان وأربعمائة وخمسون ألف درهم كذلك لمشروع الفيلم الطويل (AUX COULEURS) الذي تقدمت به شركة “OZZ FILMS”، والذي سيقوم بإخراجه وديع شراد عن سيناريو من إعداد رضا أحمد العشير ووديع شراد،

كما تم منح ثمانمائة ألف درهم لمشروع وثائقي بعنوان ” LES MILLE ET UN JOUR DU HAJJ EDMOND” تقدمت به شركة “IRIS PROD”والذي ستقوم بإخراجه سيموني بيتون عن سيناريو من إعدادها.

وتم منح مائة وخمسون ألف درهم لمشروع الفيلم القصير “RUSTY LIFE”، تقدمت به شركة CYGNUS PRODUCTIONS والذي ستقوم بإخراجه وجدان خالد عن سيناريو من إعدادها.

وفي شق المساهمة في إعادة كتابة السيناريو، تم منح خمسين ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل “MAUVAIS TEMPS” الذي قدمته شركة “CYGNUS PRODUCTIONS” والذي سيقوم بإخراجه مدان غزواني عن سيناريو من إعداده.

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