الـ”فيفا” يجرد البيرو من استضافة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

هبة بريس _ رياضة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاثنين تجريد البيرو من استضافة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقررة من 10 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وأرجع الاتحاد الدولي قراره إلى إلى “عدم قدرة البيرو في الالتزام بتعهداتها في تجهيز البنى التحتية الضرورية لإقامة هذا الحدث”.

وأكد “فيفا” على “العلاقات الجيدة جداً” مع الاتحاد البيروفي للعبة، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي “لا يزال منفتحا لإقامة إحدى البطولات في هذه الدولة في المستقبل”.

ويتعين على مجلس فيفا اختيار دولة جديدة لتنظيم هذه النسخة من كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما “في أسرع وقت ممكن” كما أعلنت المنظمة الكروية في بيان لها.

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