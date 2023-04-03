الرئيس التونسي يوجّه بالبدء في إجراءات تعيين سفير في دمشق

هبة بريس _ وكالات

أعطى الرئيس التونسي قيس سعيد، تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار، بـ«الشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق».

وذكرت الرئاسة التونسية، الاثنين، في بيان، أن سعيد أكد خلال لقاء مع عمار على «ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور، واستقلال القرار الوطني». وشدد سعيد على أن مواقف تونس «في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل»، حسب بيان الرئاسة.

وكان الرئيس التونسي قال الشهر الماضي، إنه «ليس هناك ما يبرر» عدم وجود سفير لتونس لدى سوريا، وسفير لدمشق في تونس. وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن سعيد نيته «تعزيز التمثيل الدبلوماسي» التونسي في سوريا. وكانت تونس طردت سفير دمشق عام 2012 احتجاجاً على قمع النظام السوري خصومه في بداية الحرب.

وقُطِعت العلاقات التونسية السورية في عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، في خطوة قوبِلَت بانتقادات شديدة من المعارضة. وفي 2015، اتخذت تونس خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية، من خلال تعيين ممثل قنصلي في سوريا لـ«متابعة» أوضاع التونسيين في سوريا.

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