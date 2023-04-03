فرنسا…مقت.ل 3 أشخاص وإصابة 8 في إطلاق نار بمارسيليا

2023-04-03 / 15:09
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هبة بريس - وكالات

قالت الشرطة الفرنسية إن 3 رجال لقوا حتفهم ليلة أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين في عمليات إطلاق نار مرتبطة بالمخدرات في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا.

وقالت قائدة الشرطة المحلية فريديريك كاميليري، لمحطة “بي إف إم تي في”، اليوم الاثنين، إن 8 رجال آخرين أصيبوا بطلقات نارية، اثنان منهم في حالة حرجة.

وأضافت كاميليري أن القتلى في سن الـ 16 و 23 و 29 عاما.

وقالت كاميليري إن الشرطة ليس لديها بعد فهم واضح للدافع الدقيق وراء إطلاق النار.

وأضافت كاميليري إن بعض من أصيبوا بالرصاص كانوا معروفين لدى الشرطة، والبعض الآخر لم يكونوا كذلك.

وقالت كاميليري إن الاتجار بالمخدرات منتشر على نطاق واسع في مرسيليا.

وأضافت كاميليري “من الواضح أن حوادث إطلاق النار مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، وهذا هو الأمر الوحيد الواضح في الوقت الحالي”.

وقالت كاميليري إن “المخدرات تقتل، وخاصة في مرسيليا”، مشيرة إلى تزايد استخدام الأسلحة النارية من قبل تجار المخدرات الذين يستهدفون أيضا الشباب المتورطين في التجارة.

كما أصيب أربعة أشخاص في إطلاق نار على محل بقالة في المدينة مساء السبت الماضي.

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