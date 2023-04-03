“الوضع خطير للغاية”.. رئيس “يويفا” يعلق على قضية برشلونة

2023-04-03 / 11:33
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هبة بريس - وكالات

رفض ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، التعليق بشكل حاسم على قضية اتهام برشلونة بالفساد المالي، في الأزمة المعروفة إعلاميًّا بـ”قضية نيغريرا” قبل اجتماع اللجنة التنفيذية لـ”يويفا”، يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يحضر تشيفرين مؤتمر اللجنة التنفيذية في العاصمة البرتغالية لشبونة، رغم أنه سيكون اجتماعًا شكليًّا، لإعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الأوروبي لفترة جديدة من 2023 حتى 2027، نظرًا لأنه يحصل على دعم الأغلبية.

وخلال المؤتمر سيتم فتح ملف التحقيق في قضية نيغريرا وبرشلونة، من قبل “يويفا”، نظرًا لأنها تشكل انتهاكًا محتملاً للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي للعبة.

وتحقق السلطات الإسبانية في قضية فساد محتملة بعد تقاضي إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق، مبالغ مالية ضخمة من برشلونة على مدار 17 عامًا.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات على لسان رئيس يويفا، قائلًا: “إنها واحدة من أخطر الأمور التي رأيتها في حياتي العملية”.

وأضاف: “بالنسبة لي لا يمكنني الإجابة بشكل مباشر للعديد من الأسباب، أولًا لأن اللجنة التأديبية هيئة مستقلة، وثانيًا لست مطلعًا على كافة التفاصيل، لكن يمكنني أن أخبركم بأنها قضية خطيرة للغاية، ومن أخطر القضايا التي عرفتها منذ دخولي عالم كرة القدم”.

وتابع: “في إسبانيا هي حالة قديمة ومر عليها الكثير من الوقت، ولكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإنه لا يمكن أن يتم تطبيق التقادم في العقوبات الرياضية، وسنرى ما سيحدث، لكنني لا أستطيع الرد بشأن العقوبة الآن”.

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