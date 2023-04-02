وليد الركراكي يُتوج بجائزة أفضل مدرب عربي عالمي

هبة بريس - متابعة

توج الناخب الوطني وليد الركراكي، بجائزة أفضل مدرب عربي عالمي ، مساء اليوم الأحد بدولة الامارات العربية المتحدة .

وجاء تتويج وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي في خيمة سكاي نيوز عربية لليلة الأساطير”.

وكان الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم (IFFHS)، قد اعلن في وقت سابق قائمة “أفضل المدربين للمنتخبات لعام 2022″، والتي عرفت وجود اسم وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، والذي حلّ في المركز الثالث، نظير قيادته لاسود الاطلس إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

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